Roma-Young Boys, i convocati di Fonseca: emergenza in difesa, out Smalling e Mancini

vedi letture

L'allenatore della Roma Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di questa sera contro lo Young Boys, partita valida per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League. Ancora assente in difesa Smalling, che potrebbe saltare anche il prossimo match contro il Sassuolo. Non c'è nemmeno Mancini, ecco l'elenco completo.

Portieri - Pau Lopez, Berti, Mirante.

Difensori - Karsdorp, Ibanez, Juan Jesus, Fazio, Kumbulla, Peres, Spinazzola, Calafiori.

Centrocampisti - Cristante, Pellegrini, Villar, Diawara, Bove, Milanese, Mkhitaryan.

Attaccanti - Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, Ciervo.