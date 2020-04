Roma, Zaniolo: "A Roma devo tutto. Mi piacerebbe diventare una bandiera di questa squadra"

Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco un estratto: "Totti per me e per tutti è il simbolo di Roma, ma anche De Rossi. Difficile eguagliarli. A me piacerebbe diventare una bandiera della Roma, ma ora devo rientrare e pensare a giocare. La mia intenzione è quella di rimanere qui il più a lungo possibile. A Roma devo tutto, sono innamorato di questa città".