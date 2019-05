© foto di Federico Gaetano

Subito dopo il fischio finale di Roma-Parma, il centrocampista Nicolò Zaniolo, fresco del premio di miglior giovane, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: "Questo premio ha un significato importantissimo, spero di riceverne altri in futuro. De Rossi? Non devo descriverlo io. Ho provato emozioni e brividi per una persona amata così tanto. Spero di fare la metà di quello che ha fatto lui, ma devo pensare a lavorare. Il mio contratto? Sono molto positivo, di questo però ne parleranno la società e il mio agente".