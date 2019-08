Roma, Zaniolo “arretra” Pellegrini e Fonseca lo prova da regista

“E’ l’anno zero”, lo ha detto Petrachi e lo ha confermato Fonseca. La Roma, a poco meno di venti giorni dall’inizio del campionato, è un cantiere aperto. Il tecnico portoghese sta iniziando ora a conoscere i suoi calciatori e gli esperimenti tattici non mancano. Nel suo 4-2-3-1 solo una posizione sembra già certa di una maglia. Stiamo parlando del trequartista centrale dietro la punta. Ad oggi ci ha lavorato quasi esclusivamente con Zaniolo, il quale aveva avuto rassicurazioni sul ruolo proprio in una chiacchierata con l’ex Shakhtar al ritorno dalle vacanze. Scelta, però, che ha una diretta conseguenza su un altro giocatore in rosa: Lorenzo Pellegrini. Con Di Francesco esplode sulla trequarti. “Sono entusiasta del nuovo” disse subito dopo la sfida con la Lazio che lo lanciò in quel ruolo. “Trequartista mi vedo meglio perché sono più libero” ha aggiunto qualche mese dopo. Anche le prestazioni ne hanno risentito in positivo. Il sette giallorosso, avanzando di qualche metro, ha segnato 3 gol e realizzato 5 assist nella scorsa Serie A.

REGIA - Fonseca, in questa pre season, lo sta provando in cabina di regia. Pellegrini ha cominciato titolare tra i due mediani nella sfida con il Perugia e probabilmente si ripeterà questa sera, sempre al Renato Curi, ma contro l’Athletic Bilbao. Dalle risposte che arriveranno dal campo arriverà la decisione del tecnico portoghese, comunque più orientato a sacrificare il vice capitano della Roma piuttosto che Zaniolo. Certo il raggio d’azione del 7 giallorosso si abbasserebbe di parecchio. Nel gioco del tecnico, infatti, uno dei due mediani si schiaccia tra i due centrali per far partire l’azione. Altre volte, invece, il regista si posiziona a destra o sinistra della coppia di centrali che si stringono fra di loro. Obiettivo? Sempre lo stesso. In base al pressing avversario trovare linee di passaggio libere per far partire in velocità l’azione in verticale. Non solo lavoro di palleggio, serve anche quello sporco. Per questo Fonseca dovrà capire come equilibrare bene la coppia evitando di avere due palleggiatori e nessun giocatore di rottura. Poi c’è da capire il gradimento del calciatore. Pellegrini ormai si è calato a pieno nel ruolo di trequartista e dovrà essere bravo Fonseca a convincerlo di poter tornare in mediana. Il cantiere Roma è ancora aperto.