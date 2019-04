© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso il suo profilo 'Instagram', il centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo ha voluto chiarire la sua posizione. E ha corretto il tiro dopo le dichiarazioni di ieri sera in cui lasciava qualche dubbio sul suo futuro: "Ieri sera a pochi minuti dal fischio finale mi sono espresso in una maniera che è stata male interpretata. È importante per me chiarire il mio pensiero. Sono un giocatore della Roma, un professionista e mi esprimo in campo. Ho sempre pensato a giocare impegnandomi al massimo per aiutare la squadra e la società a raggiungere gli obiettivi stagionali. Poi ci sono altri professionisti, come il mio agente e la dirigenza, che si occupano dei contratti e che sapranno gestire al meglio la situazione".