Roma, Zaniolo: "Contro Sassuolo e Basaksehir due gare perfette"

Dalle pagine del Match Program della Roma pubblicato alla vigilia della gara di domani in casa del Bologna ha parlato Nicolò Zaniolo:

Quanto sono cresciuto?

"È passato un anno, sono cresciuto molto, ma devo ancora crescere come persona e come calciatore. La società, il mister e lo staff mi stanno aiutando e io ce la metterò tutta per continuare su questa strada".

Trequartista o esterno d'attacco?

"Trequartista è il ruolo che preferisco, ma anche esterno mi trovo bene, come ho dimostrato in Europa League. Faccio ogni ruolo in cui decide di utilizzarmi il mister con il massimo della concentrazione e darò il meglio per contribuire alle vittorie della squadra”.

Le vittorie contro Sassuolo e Basaksehir?

Nelle ultime due gare abbiamo disputato due partite perfette. Parlando di campionato, contro il Sassuolo nel primo tempo tutta la squadra è stata devastante, nel secondo abbiamo leggermente abbassato la concentrazione e dobbiamo crescere lì. Per me la partita è stata perfetta quindi dobbiamo continuare su questa strada”.

Il Bologna?

"Ci aspetta una partita tosta, il Bologna sta facendo molto bene, ha 7 punti e sta lì davanti. Dobbiamo batterli e andare sopra in classifica, meritiamo quel posto".