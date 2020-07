Roma, Zaniolo: "Dopo sei mesi di sacrifici il gol è un nuovo punto di partenza"

Il centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo è intervenuto ai microfoni di Roma TV dopo il successo di oggi contro il Brescia in cui ha messo a segno la rete del 3-0: “

La prima sensazione?

“Sono molto felice, dopo sei mesi di sacrifici questo è stato un coronamento di un nuovo punto di partenza. Ho avuto un infortunio brutto e sto rispondendo bene, poi sono felice che la squadra sta ritrovando la strada giusta. Serata perfetta, continuiamo così”.

Il tuo obiettivo?

“Ogni giorno mi pongo degli obiettivi per tornare come prima. So che non sono al 100%, è normale, ogni giorno vado al campo un’ora prima per preparare il ginocchio. penso che in Europa League potrò dare una grossa mano, ma gli obiettivi sono giorno per giorno”.

Ti condiziona un po’ l’infortunio?

“Mi alleno con la squadra da sole due settimane e si gioca ogni 3 giorni, quindi sarò al 60-65% della forma. Ora in testa ancor non sono libero, magari nei cambi di direzione, ma col tempo tutto tornerà come prima”.

Sei più maturo?

“Durante la quarantena ho rivisto le azioni di quasi tutte le partite della squadre. Sto lavorando su questo ruolo, mi diverte, poi ogni tanto la butto dentro e sono felice”.

Il litigio dopo il tuo gol?

“Loro recriminavano che la palla di Mirante era in movimento quando era partita l’azione, ma è finita lì”.