Roma, Zaniolo: "Dzeko formidabile. Importante non subire gol"

© foto di www.imagephotoagency.it

Nicolò Zaniolo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Roma-Basaksehir: "Sono molto feloce per quello che sto facendo e per quello che sto dimostrando. Sono contento per la vittoria, ora bisogna vincere a Bologna. Dzeko è un giocatore formidabile, sono contento di giocare con lui e apprendere tutto quello che fa in campo. La costanza è la cosa principale, devo continuare così e raggiungere nuovi obiettivi. Quello di Fonseca è un gioco offensivo, ma anche difensivo. Bisogna difendere alti, dobbiamo continuare così. Stiamo facendo bene, senza dubbio i gol li facciamo ma bisogna essere anche bravi a non prenderli".