Roma, Zaniolo e il bimbo con la maglia giallorossa: "Che orgoglio, ti aspetto a Trigoria"

Un bambino con la maglia della Roma che palleggia per le vie di Milano. Sulle spalle il numero 22 e il nome di Nicolò Zaniolo. Questa è la foto postata questa mattina dal Corriere della Sera. L'immagine non è certamente passata inosservata al trequartista giallorosso che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram: "Questa foto mi ha colpito davvero molto! Non so chi sei, ma che orgoglio vederti con la mia maglia! So che adesso è difficile e strano giocare a calcio da soli in una città vuota, ma resistiamo ancora un po' e, quando sarà tutto finito, so che me ne manderai una in cui giochi con altri ragazzi! (Magari esultando per un gol) Ti aspetto a Trigoria".