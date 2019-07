Roma, Zaniolo e il rinnovo. Dalle parole di Petrachi alla variabile Higuain: la situazione

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Tutti quelli che dovranno parlare di rinnovo saranno visti in un secondo momento”, lo ha detto Petrachi nella sua conferenza stampa di presentazione. Rimandato allora, almeno per il momento, l’appuntamento con l’entourage di Zaniolo. Prima vorrà parlare con il calciatore, ribadendogli dove dovrà migliorare e facendogli capire che la strada è ancora lunga. Ciò non toglie che l’adeguamento del contratto la Roma vuole farglielo, ma al giusto prezzo perché come ha dichiarato lo stesso diesse: “Per diventare top serve umiltà e Nicolò non ha ancora fatto nulla”.

TRATTATIVA - I giallorossi metteranno sul piatto un’offerta importante. Attualmente Zaniolo percepisce 500 mila euro a stagione. Petrachi è pronto ad arrivare a 1,7 milioni più bonus, per un totale di 2 netti l’anno. Vigorelli e la famiglia hanno chiesto 2,5. La distanza non è tanta, ma l’entourage del calciatore vuole delle garanzie sul progetto tecnico dopo gli addii di Totti e De Rossi. Ci sarà anche un colloquio con Fonseca per capire la centralità di Nicolò all’interno della squadra, ma tutto questo è posticipato a dopo le vacanze. Il numero 22 giallorosso è in Grecia a festeggiare i suoi vent’anni e al suo ritorno sarà tutto più chiaro.

VARIABILE - L’attesa, però, permette ad altri club di inserirsi nei dubbi (seppur pochi) di rinnovo di Zaniolo. La Juventus e il Tottenham sono tra le più interessate. La Roma vorrebbe fare del centrocampista il fiore all’occhiello della rosa, ma Petrachi lo ha ribadito più volte: “Non trattengo nessuno contro voglia”. Per questo i bianconeri sono attenti alle evoluzioni che potrebbero esserci da qui alle prossime settimane. Sicuramente una prima offerta da 35 milioni era stata già fatta recapitare a Trigoria. Troppo bassa, è stata la risposta dei giallorossi. La variabile impazzita, però, potrebbe essere rappresentata da Higuain. Il diesse della Roma è uscito allo scoperto e, a fronte di una buona base cash più il Pipita, potrebbe prendere in considerazione l’idea di lasciar andare Zaniolo. Discorso simile si potrebbe fare con il Tottenham che sul piatto metterebbe il centrale Alderweireld. I buoni uffici tra gli Spurs e Baldini potrebbero aiutare, ma la priorità per la Roma resta il rinnovo del ragazzo e molto passerà dalla chiacchierata con il Petrachi.