Roma, Zaniolo e il rinnovo: la prossima settimana l'incontro con l'agente

Non ci sono novità sul fronte del rinnovo di contratto di Nicolò Zaniolo, che intanto alimenta le voci che parlano di interessamenti da parte di Juventus, Tottenham e Manchester City, scrivendo sui social: "Poi non vi lamentate" a conclusione di un post sull'ennesimo furto romano subito dalla madre. In realtà il club giallorosso ha chiesto al giocatore di avere un po' di pazienza e di aspettare l'arrivo del nuovo ds Petrachi, con l'appuntamento con il suo agente Vigorelli che sarebbe già in agenda la prossima settimana. A riportarlo è Tuttosport.