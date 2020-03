Roma, Zaniolo e Pellegrini le prime conferme di Friedkin. La lista dei giocatori da piazzare

Anche oggi la fumata bianca in casa Roma non ci sarà. Niente firma dell’atteso contratto preliminare tra James Pallotta e Dan Friedkin, nessun signing in atto. Ad ogni modo - si legge su La Gazzetta dello Sport - il primo passo su cui Friedkin è stato categorico è il mantenimento degli asset strategici più importanti. O, almeno, pensare di poterlo fare. Due su tutti, ovviamente, Zaniolo e Pellegrini. Loro a giugno non partiranno, anche se i conti dovessero essere preoccupanti (si va verso una proiezione di -110 per la chiusura del bilancio giallorosso). Il trading, eventualmente, riguarderà qualcun altro (Under è uno degli indiziati principali, ad esempio), sperando poi di abbassare i costi in altro modo.

Come? - Liberandosi eventualmente di alcuni contratti pesanti. I giocatori che si proverà a piazzare a giugno sono i vari Pastore, Nzonzi (tornerà dal prestito al Rennes), Juan Jesus, Fazio e Perotti. Tutta gente che guadagna dai 2,2 (di Jesus) ai 4,5 (di Pastore). È chiaro, poi, che molto dipenderà anche dall’eventuale ingresso o meno nella prossima Champions League.