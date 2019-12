Roma, Zaniolo e Pellegrini: quando il talento azzurro sale al potere

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fiorentina-Roma è stata anche e soprattutto la partita di Pellegrini e Zaniolo. Da due loro giocate nasce l’azione del primo gol di Dzeko e hanno il merito di segnare le reti del 3 e 4-1. Due prestazioni diverse, ma comunque sontuose. Se il sette giallorosso riempie di più la partita, l’ex Inter vive di strappi difficili da fermare a prescindere dall’avversario che si trovi davanti. Stanno facendo la fortuna di Fonseca e faranno quella di Mancini all’Europeo perché a oggi sembra impensabile lasciarne anche solo uno in panchina.

TOTTI - Una bella gatta da pelare per il Ct che è comunque felice di avere questo tipo di problemi piuttosto che ritrovarsi un gruppo impoverito dal punto di vista della qualità. Se a Roma Pellegrini e Zaniolo sono stati già accostati alla dieci del totem Totti, in Nazionale anche sono in linea con i numeri fatti registrare dall’ex capitano giallorosso. A 24 anni, infatti, segnava il suo primo gol contro il Portogallo dopo aver disputato già 11 presenze. Decisamente meglio ha fatto Nicolò con 2 reti in 5 partite fatte con gli Azzurri, mentre per Lorenzo le gare con l’Italia sono 12 con una sola marcatura.

ROMA - Insomma due predestinati con Totti che nel giorno del suo addio ha designato Pellegrini e non Florenzi come suo erede e che per Zaniolo ha sempre avuto un debole tanto da affittargli la sua vecchia casa. Il 2019 è stato il loro anno ed è iniziato e terminato con un gol del 22 giallorosso che ora ne approfitta per baciare la maglia ogni qual volta la butta dentro. Diventato romano d’adozione, Nicolò in questo avvio di stagione ha già messo a segno 6 gol tra campionato e coppa. L’obiettivo del 2020 sarà la doppia cifra, andare il più avanti possibile con la Roma e cercare l’exploit all’Europeo per la consacrazione definitiva. La stessa che Pellegrini sta avendo in queste ultime partite dove ha mostrato una maturazione quasi totale rispetto al passato, non solo mentale ma anche calcistica. Il primo tocco è quello che orienta la giocata e il secondo quello che manda in porta il compagno. I benefici sono sotto gli occhi di tutti: 9 assist in 14 partite e la sensazione che il vento stia cambiando dopo anni di stravolgimenti societari e tecnici.