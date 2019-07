Roma, Zaniolo e un rinnovo che non arriva. Juve e Tottenham osservano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come si legge sulle pagine de Il Corriere dello Sport - Stadio, il contratto di Nicolò Zaniolo con la Roma è ancora lungo, ma inadeguato (500.000 euro a stagione), e si attende ormai da mesi una fumata bianca per un adeguamento che porti l'accordo a 2 milioni a stagione. In questo contesto si sta inserendo la Juventus, che pensa anche a un possibile coinvolgimento di Gonzalo Higuain - con però parte dell'ingaggio pagata dai bianconeri - ma non solo lei: gli estimatori sono ovunque, anche in Inghilterra. C'è per esempio il Tottenham, che allo stesso tempo ha proposto il difensore Toby Alderweireld ai giallorossi. Il nuovo ds capitolino Petrachi chiede 60 milioni per lasciarlo partire: difficile che qualcuno ora sia disposto a spendere tale cifra.