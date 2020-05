Roma, Zaniolo è una nuova star mediatica: adesso ci pensa anche la Disney

Nicolò Zaniolo è sempre più al centro della Roma anche da infortunato. Mediaticamente è il volto che tutti vogliono e che dunque ha messo il turbo anche fuori dal campo. Le sue maglie sono le più vendute e Tombolini, che veste la squadra fuori dal terreno di gioco, lo ha scelto come testimonial. Le richieste pubblicitarie aumentano di giorno in giorno e lui ricorda sempre più il primo Totti, schivo e spesso restio a prestarsi pubblicamente. Ma tutto è business e quindi anche lui dovrà farci i conti, come potrebbe dover fare i conti anche con una multinazionale come la Disney, che gli ha messo gli occhi addosso per eventuali progetti futuri. Di futuro dovrà parlare anche col club, anche se non c'è fretta. L'attuale accordo da 2 milioni a stagione vigente con la Roma, presto potrebbe non bastare più. A riportarlo è l'edizione romana del Corriere della Sera.