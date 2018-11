Roma, Zaniolo: "Felice per l'esordio, peccato per il risultato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tramite il proprio profilo Instagram, Nicolò Zaniolo ha parlato del suo esordio dal primo minuto in Serie A, avvenuto quest'oggi in occasione del match contro la Fiorentina: “Ancora emozionato per la gara, ma mi dispiace molto per il risultato, meritavamo decisamente di più. Forza Roma!“.