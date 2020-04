Roma, Zaniolo: "Fonseca il tecnico giusto. In questa stagione è mancato un po' di coraggio"

Intervistato da Sky, il talento della Roma Nicolò Zaniolo, ha parlato anche della stagione dei giallorossi: "Il feeling con Fonseca? Ero reduce dall'Europeo Under 21 e sono arrivato 4-5 giorni dopo la squadra. Fonseca mi ha subito parlato, mi ha detto dove migliorare e ho seguito le sue indicazioni, è una persona fantastica, dice le cose in faccia e penso sia il tecnico adatto per noi".

Cosa è mancato alla Roma in questa stagione?

"Per me c'è mancato il coraggio di fare la giocata, quindi le partite diventavano prevedibili da parte nostra. Nell'ultimo periodo ci siamo un po' ripresi, a Cagliari abbiamo giocato bene e vinto".