Roma, Zaniolo frena il Tottenham: la Juve offre Higuain

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Roma può cedere Zaniolo per la giusta offerta. Lo sostiene Il Corriere dello Sport che sottolinea come la valutazione dei giallorossi sia cambiata dopo l'addio di Monchi. Per ora è arrivata solo la proposta del Tottenham, 23 milioni più Alderweireld, gradita alla Roma ma con Zaniolo che ha frenato. L'idea della Juve, invece, è chiudere l'accordo inserendo Higuain.