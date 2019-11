© foto di www.imagephotoagency.it

Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma, dopo la vittoria contro il Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Oggi siamo felicissimi per questa vittoria nello scontro diretto. Dovevamo vincere per forza e l'abbiamo fatto, ora speriamo di vincerne tante altre. All'intervallo Fonseca ci ha detto di ripartire come se nulla fosse, ripartire dai primi 20-25 minuti. Abbiamo fatto come diceva lui. Sono felice di questo periodo che sto attraversando, spero di continuare così e farni tanti altri. Abbiamo sempre detto di essere una squadra con grandi mezzi, ora testa agli allenamenti che sono importanti per continuare a vincere".