Roma, Zaniolo ha accettato di buon grado le critiche di Petrachi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Retroscena svelato da 'Il Tempo' relativo alla reazione di Nicolò Zaniolo dopo le parole rilasciate ieri in conferenza stampa dal neo direttore sportivo della Roma Gianluca Petrachi. Il nuovo dirigente giallorosso sul centrocampista classe '99 s'è espresso con questi termini: "Si fa presto a rendere dei miti calciatori che hanno appena fatto 15 presenze in Serie A. Andrei cauto. Ha le qualità per diventare un top, se lavora bene e con umiltà, come nei primi sei mesi di campionato, allora Zaniolo sarà il fiore all’occhiello, ma dovrà decidere lui". Dichiarazioni che il calciatore ha accettato di buon grado, etichettandole come critiche costruttive.