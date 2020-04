Roma, Zaniolo ha detto sì. Il centrocampista pronto a firmare un altro rinnovo di contratto

vedi letture

Otto mesi dopo il primo rinnovo con la Roma, Nicolò Zaniolo è pronto a prolungare ulteriormente il proprio legame con la società giallorossa. Lo scorso agosto Zaniolo firmò con la Roma fino al 2024 a 1,5 milioni a stagione, cifra bassa per quello che è il suo valore sul campo e di mercato. Per questo in estate società e giocatore si siederanno al tavolo per rivedere i termini, con lo stesso Zaniolo che ha già deciso di restare in giallorosso. Il nuovo accordo, spiega la Gazzetta dello Sport, prevederà una base da 2,5 milioni di euro per arrivare a 3 con i bonus.