Roma, Zaniolo in campo il 10 aprile con la Primavera poi sarà pronto per la Serie A

Dopo il via libera ricevuto dal dottor Fink per i cambi di direzione e i primi tiri in porta, Nicolò Zaniolo finalmente vede la via del rientro in campo. Il 10 aprile dovrebbe scendere in campo con la Primavera di Alberto De Rossi contro la Fiorentina, un test per capire a che punto sono recupero e tenuta. Poi ci sarà un nuovo consulto col professore che l'ha operato e se tutto andrà bene il recupero definitivo con vista sulla Serie A e sul finale di stagione. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.