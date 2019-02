Fonte: Vocegiallorossa.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nicolò Zaniolo protagonista de Le Iene insieme a sua madre Francesca. Questa un'anticipazione.

Ti senti il nuovo Totti?

"No assolutamente".

Rimarrai per sempre nella Roma?

"Il mio obiettivo è questo".

Potresti essere una bandiera come erano Totti, Del Piero...?

"Un sogno, ci proverò".

Quanti anni hai?

"19".

E ancora ti fai portare da mamma a lavoro?

"Devo prendere la patente".

Con mamma sempre appresso poi con le ragazze...

"Ora come ora non penso alle ragazze, penso al campo".

Alcune domande anche alla mamma Francesca.

Quanti selfie ti fai al giorno?

"Prima di più, ora di meno"

Interviene Zaniolo: "La sto controllando, preferisco fargliene fare di meno"

Quindi comanda lui, neanche tuo marito?

"Esatto".

Il fatto del Grande Fratello?

"Avevo fatto una battuta che sarei andata Grande Fratello perché è una trasmissione fatta per me che non so fare niente e quindi chiunque ci può andare. Vai lì non perché sai fare qualcosa. Non so cosa dirti".