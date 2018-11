© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma, è stato intervistato dalla tv ufficiale capitolina e ha parlato del suo rapporto col mister di rientro dagli impegni con l'Under 21 azzurra: “Di Francesco è stato molto importante per me, mi ha dato diversi consigli. Sentire la fiducia della società e del mister è molto importante per un giovane. Abbiamo vinto contro la Sampdoria, ora dobbiamo continuare la striscia positiva. Non sarà facile contro l'Udinese, dovremo entrare in campo con l'atteggiamento giusto”.