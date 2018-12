© foto di www.imagephotoagency.it

Nicolò Zaniolo, trequartista della Roma, è intervenuto al termine del match vinto contro il Sassuolo. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Non ci sono parole, oltre al gol è arrivata la vittoria. Ora c'è Parma, bisogna assolutamente vincere. Il gol di Totti contro la Samp nel 2004? Non me lo ricordo, ma parlare di Francesco è una forzatura. Sono contento, ma ora testa alla prossima partita, devo lavorare al meglio".