Roma, Zaniolo piace al Real e in Premier: a luglio sarà blindato

Il rinnovo contrattuale è l'ultimo dei suoi pensieri, ma Nicolò Zaniolo sta facendo bene con la Roma e il club giallorosso vuole blindarlo. Il Corriere dello Sport evidenzia che l'attuale ingaggio del calciatore classe '99 è il penultimo della rosa: solo il terzo portiere Fuzato guadagna di meno con 500 mila euro, mentre Zaniolo parte da una base di 250 mila e supera l'estremo difensore con i bonus per le presenze in prima squadra. A luglio il contratto di Zaniolo potrebbe essere rinnovato fino al 2024, con la promessa di ridiscutere in futuro un ulteriore adeguamento d’ingaggio. Dai 700 mila euro complessivi di oggi si passerebbe a un milione e mezzo, bonus compresi. C'è poi la clausola rescissoria, che l’entourage di Zaniolo non ritiene indispensabile ma che - se inserita - non sarà inferiore ai cinquanta milioni di euro. Ne parleranno Monchi e Claudio Vigorelli, nuovo agente del ragazzo che ha intanto attirato le attenzioni di alcuni club inglesi e del Real Madrid, ma per Zaniolo è ipotizzabile un lungo percorso alla Roma.