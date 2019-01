© foto di Insidefoto/Image Sport

Voglia di rivincita, ma anche di sfidare l'altro talento in ascesa del calcio italiano. La partita di domani tra Fiorentina e Roma di Coppa Italia sarà l'occasione per vedere l'uno contro l'altro i due gioielli d'Italia, come li definisce La Gazzetta dello Sport: Nicolò Zaniolo affronterà Federico Chiesa e il suo passato, quella squadra che lo scartò qualche anno fa, ritenendolo non all'altezza del grande calcio. Il trequartista giallorosso sta attraversando uno straordinario momento di forma e dopo il match del Franchi potrebbe firmare il rinnovo del contratto con un robusto ritocco sull'ingaggio.