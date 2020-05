Roma, Zaniolo punta il rientro. Se la Serie A riparte potrà essere in campo a luglio

In casa Roma, in attesa delle direttive del governo, è iniziato il countdown per rivedere Nicolò Zaniolo in campo. Il ginocchio operato è oramai guarito sotto ogni aspetto e il legamento ha recuperato la stabilità necessaria, col dottor Mariani che non ha in programma ulteriori visite di controllo. Per questo, spiega il Corriere dello Sport, ora è tutto nelle mani dello stesso giocatore e dello staff di Fonseca. Obiettivo? Tornare in campo in questa stagione, sempre se il campionato dovesse riprendere. Intanto Zaniolo continua a lavorare a casa, dove ha ripreso anche a correre sul tapis roulant. Una volta a Trigoria, potrà quindi svolgere lavoro atletico e, per gradi, riprendere confidenza col pallone.