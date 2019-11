Roma, Zaniolo: "Qui per vincere. Borussia forte ma lo siamo anche noi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prima del match di Europa League con il Borussia Monchengladbach, Nicolò Zaniolo ha rilasciato un'intervista a Roma TV. Ecco le sue parole:

Quanto conta l’esperienza in Europa? "Tantissimo: in Europa è fondamentale approcciare bene le partite. Siamo venuti qui per vincere, è quello che vogliamo”.

Dove prendi questa forza mentale che dimostri in ogni partita? “Dai compagni, che me la trasmettono sempre, dallo staff e dai tifosi che riempiono lo stadio. In più è fondamentale l’allenamento, che mi prepara alle partite”.

Il Borussia Monchengladbach? “È una squadra molto forte, prima in classifica nel proprio campionato. Noi siamo venuti qui per vincere, possiamo farcela perché siamo altrettanto forti”.