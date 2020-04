Roma, Zaniolo: "Sarei felice di chiudere la stagione giocando"

Lunga intervista concessa da Nicolò Zaniolo ai microfoni di Sky. Il talento della Roma parla così dell'infortunio subito e della voglia di tornare in campo: "Sto molto bene, dal giorno dell’infortunio sono migliorato. Non è che la mia vita sia cambiata molto da quel giorno, il ginocchio risponde bene e spero di continuare così".

Come sono stati i primi giorni dopo l’infortunio contro la Juventus?

"Non nascondo che i primi 2-3 giorni ho fatto fatica a carburare, per me è stata una doccia fredda, mi sono subito accorto che era una cosa grave. Ho metabolizzato il tutto e ora penso solo a recuperare, lo sto facendo e devo continuare a farlo".

A fine maggio con il gruppo?

"Ora siamo al terzo mese e non so bene le dinamiche. Io penso che sia meglio un giorno in più che un giorno in meno, devo stabilizzare il ginocchio al 100%, poi se ci sarà l'occasione sarò felice di chiudere il campionato giocando".