Roma, Zaniolo: "Senza Di Francesco non so dove sarei. Gli devo molto"

Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma, ha rilasciato lo scorso 28 agosto una lunga intervista al quotidiano britannico The Guardian

Prevedevi una crescita così rapida con la Roma?

“Ad essere sincero, non mi aspettavo di avere un impatto simile poiché provenivo da una squadra della Primavera e avevo molto da imparare. Ho anche fatto il mio debutto in Nazionale, che è stata una sorpresa, ma ho ancora molti obiettivi. Ho imparato molto dalla scorsa stagione, ma ora devo andare oltre e continuare a spingere”.

Il passaggio dalla B alla Nazionale?

“Sono cambiate molte cose, sia dal punto di vista fisico che psicologico. In sostanza, ho cambiato il mio modo di lavorare e il modo in cui lo faccio giorno per giorno. Volevo diventare un adolescente prima, fare tutte le cose che fanno i miei amici, ma ho imparato a concentrarmi su ciò che è importante: il calcio. Mi alleno di più, mi concentro di più, ho obiettivi alti e tutto ciò mi ha aiutato a migliorare tecnicamente in campo, ma anche in termini di vita. Sono più completo e questo è ciò che mi ha portato a giocare ad alti livelli”.

Perché hai accettato la Roma?

“Quando un grande club con così tanta storia come la Roma ti vuole e ha piani per te nella prima squadra, è difficile rifiutare l’offerta. Confesso, pensavo che sarei stato mandato in prestito perché avevo molto da imparare e un salto così è sempre un rischio, ma Eusebio Di Francesco ha avuto fiducia in me fin dall’inizio e mi ha aiutato molto. Se non fosse stato per lui, non avrei avuto questa svolta. È fantastico con i giocatori più giovani e gli devo molto”.

Il paragone con Totti?

“È importante tenere sempre i piedi per terra e ho una famiglia dietro di me che lo fa, che capisce il calcio e che si assicura che io faccia del mio meglio in ogni momento. Oltre a ciò, l’unico modo per gestire le aspettative è dentro di me. Non riesco ad ascoltare ciò che dicono gli altri, nel bene e nel male. Non sono Totti, ma un giorno spero di essere altrettanto bravo”.

Consiglio ai giovani?

“Il consiglio principale è di non arrendersi mai. In parte perché se hai 15 o 16 anni e hai raggiunto quel punto, devi avere una certa qualità che un’altra squadra troverà sempre utile, anche se non è sempre ovvio. Se una squadra non ti vuole non significa che un’altra non lo farà. Oltre a ciò, però, devi continuare a divertirti con il calcio. Se non ti piace, non avrai la motivazione per continuare a combattere. Adoro il calcio, nei momenti belli e in quelli negativi”.

In quale ruolo ti trovi meglio?

“Da bambino, poiché avevo abilità tecniche, ho sempre giocato come n. 10, ma mi piace giocare come mezzala. Per ora, giocherò in qualsiasi posizione, ma forse un giorno mi sistemerò un po’ più dietro, a meno che un allenatore non arrivi e mi veda solo come un trequartista offensivo. Giocherò ovunque fino a quando sarò in campo”.

Difficoltà nell'essere un grande calciatore famoso?

“Il viaggio in sé è la parte più difficile in quanto non è facile ottenere il massimo. Ci vuole un sacco di sacrificio e tempo e devi continuare a crederci anche quando pensi che non si realizzerà il tuo sogno. E poi, una volta arrivati , è ancora più difficile rimanerci. Lavori sempre di più ogni giorno. Ho sempre avuto difficoltà a lasciare la mia famiglia. Ho dovuto lasciarli molte volte da adolescente per vivere altrove in modo da poter perseguire una carriera calcistica. Viaggiavo tutto il tempo. Non sono riuscito a fare le cose che i miei amici stavano facendo: uscire, le cose che fanno tutti quelli della mia età. Quando sei più giovane, vuoi solo avere una vita normale e stare con gli amici. Ne è valsa la pena, però”

Chi sono i migliori giocatori contro cui hai giocato finora?

“Cristiano Ronaldo, ovviamente. È fisicamente perfetto e molto difficile da marcare. Anche Luka Modric. Sono rimasto colpito dal modo in cui gioca la palla e dal modo in cui si muove. È piccolo ma difficile da contenere. Si gira bruscamente, si muove rapidamente e trova sempre la posizione ideale. L’ho trovato difficile da marcare. Difensivamente, dico Varane. È veloce, molto tecnico e forte. È il giocatore più difficile da superare, quasi impossibile, soprattutto uno contro uno”.

Cosa hai imparato da giocatori esperti come De Rossi?

“Daniele è sempre stato un leader e una persona fantastica, quindi è facile imparare da lui e da altri giocatori esperti. In effetti, se non ci riesci, c’è qualcosa che non va. Principalmente quello che ho imparato era l’umiltà. Ha tempo per tutti: i tifosi, lo staff, gli altri giocatori. Fuori dal campo, si prepara bene ed è sempre stato concentrato sulla Roma. Sto cercando di farlo anche nella mia vita, per fare della Roma il centro di tutto”.

Nzonzi e De Rossi hanno vinto la Coppa del Mondo: com'è stato dividere lo spogliatoio con loro?

“Vincere la Coppa del Mondo è il mio sogno d’infanzia, come lo è per qualsiasi giocatore ed essere abbastanza fortunato da condividere uno spogliatoio con Daniele e Steven ti fa credere che sia possibile. Ti concentra nel cercare di diventare quel tipo di giocatore in modo che gli altri un giorno possano guardarmi. È una spinta ogni giorno, ma ora è tempo per me di scrivere la mia storia. Sono pronto per la sfida”.