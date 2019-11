Roma, Zaniolo: "Siamo cambiati, quest'anno possiamo tornare a vincere"

© foto di Insidefoto/Image Sport

"La Roma quest’anno è cambiata molto, ma penso sia cambiata in positivo perché siamo un gruppo giovane con al fianco giocatori più esperti e forti, che aiutano i più giovani. È il giusto mix per fare una grande annata". Ai microfoni di UEFA.com, Nicolò Zaniolo parla così della nuova Roma e delle possibilità di tornare a vincere in questa stagione: "Ce ne sono tutti i presupposti, adesso tocca a noi giocare bene per risollevare la Roma e portarla nei posti in cui merita. Stagione buona per tornare a vincere? Penso che possa esserlo. Dipende tutto da noi, da come approcciamo le partite, da come ci alleniamo giorno dopo giorno. Le vittorie si costruiscono non in un giorno, ma in anni. Credo però che abbiamo tutto per poter dire la nostra, spetta soltanto a noi"