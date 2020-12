Roma, Zaniolo sullo scudetto: "Non ci manca niente. Ce la metteremo tutta"

vedi letture

Nicolò Zaniolo aspetta con ansia il giorno del rientro con vista Europeo, che però non arriverà prima di aprile secondo quanto ha ammesso lui stesso alla Gazzetta dello Sport. Nel corso dell'intervista il giocatore ha parlato anche di un sogno chiamato scudetto per la Roma e dell'importanza di Fonseca oltre che del suo approdo in giallorosso: "Siamo partiti benissimo, la squadra è forte e non ci manca niente. Il percorso del campionato è lungo e non si sa mai. Noi ce la metteremo tutta". Sull'allenatore portoghese: "E' molto leale, ti dice le cose in faccia. Penso he sia un grande tecnico". Su Totti: "Mi è stato vicino dopo gli infortuni e mi ha suggerito di rientrare con calma perché nessuno mi corre dietro".