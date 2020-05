Roma, Zaniolo torna a correre a Trigoria e punta il rientro: obiettivo esserci con la Juventus

Zaniolo accelera. Se c’è un giocatore che più di altri ha tratto giovamento da questo stop, è proprio Nicolò. La rottura del legamento crociato anteriore contro la Juventus aveva di fatto chiuso la stagione del 22 giallorosso. Poi il coronavirus ha spostato prima gli europei e dopo fermato tutte le competizioni. Morale della favola: anche il gioiello di casa Roma può tornare utile nel rush finale di stagione qualora si ripartisse. Da una settimana sono ormai iniziati gli allenamenti individuali e Zaniolo ha ripreso a correre a Trigoria. Allunghi, dribbling tra i paletti e cambi di direzione: fa tutto parte del processo di recupero dove per il momento è previsto ancora pochissimo pallone.

Se per la Roma da lunedì ci sarà il via libera definitivo per gli allenamenti di squadra, di qualche giorno in più avrà ancora bisogno Nicolò. Il ginocchio clinicamente è guarito. Due settimane fa, infatti, ha sostenuto l’ultima visita con il professor Mariani, il quale lo ha lasciato adesso nelle mani dello staff di Fonseca per la fase di riatletizzazione. A casa Zaniolo devono frenarlo per evitare che bruci le tappe. La voglia di tornare e dare una mano è tanta e lo dimostra anche fuori dal campo. Il 22 giallorosso si sta trasformando anche in un mediatore importante per il probabile arrivo di Kean. I due, infatti, sono molto legati dal ritiro dell’Italia U21 e in questi giorni ne sta sponsorizzando un eventuale acquisto della dirigenza. Senza distogliersi, però, dal reale obiettivo: il rientro in campo che potrebbe esserci a luglio nella gara contro la Juventus.