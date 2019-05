© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Vorrei ringraziare la Lega Serie A per il riconoscimento come Miglior Giovane della stagione. So che devo lavorare ancora duramente ed è quello che farò giorno dopo giorno con il solo obiettivo di levarci le soddisfazioni che non siamo riusciti a prenderci in questa stagione. Forza Roma!". Così Nicolò Zaniolo ha voluto ringraziare per il premio ricevuto dalla Lega come miglior giovane della Serie A, mandando l'ennesimo messaggio di fedeltà al club e di voglia di restare per difendere i colori della Roma.