Roma, Zaniolo verso la permanenza nonostante le richieste

Fonte: vocegiallorossa.it

Dopo aver raggiunto la finale degli Europei Under 19, poi persa 4-3 contro il Portogallo dopo i tempi supplementari, Nicolò Zaniolo domani sarà al centro sportivo Fulvio Bernardini per iniziare il lavoro in vista della prossima stagione. Sarà seguito da un preparatore del club e non si recherà negli Stati Uniti, come era inizialmente previsto. Lo scrive il Corriere dello Sport, secondo il quale il numero 22 giallorosso dovrebbe rimanere nella Capitale nonostante le tante richieste, rassicurato dai dirigenti sul fatto che tra campionato e coppe avrà qualche occasione.