Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma, dopo il suo primo gol in Serie A e la vittoria contro il Sassuolo ha parlato a Sky Sport: “Sono veramente felice per il gol, inoltre abbiamo anche vinto ed era fondamentale. Dobbiamo vincere anche a Parma per tornare in corsa per la Champions. Paragone con il gol di Totti del 2004? Paragonarmi a lui è impossibile, pensiamo al Parma”.