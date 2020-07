Roma, Zaniolo vorrebbe restare ma adesso il problema si chiama Fonseca

vedi letture

Nicolò Zaniolo vorrebbe restare almeno un altro anno alla Roma, ma negli ultimi giorni il rapporto con Fonseca si è incrinato e ora le cose sono meno certe rispetto a qualche settimana fa. La delusione espressa dal tecnico nei confronti del giocatore anche prima della gara (saltata) contro l'Inter, non hanno fatto piacere al fantasista che però al momento vorrebbe comunque restare nella Capitale nonostante l'interesse fortissimo da parte di Juventus, Inter e Tottenham. Nessuno dei club interessati hanno messo sul piatto i quasi 60 milioni che Pallotta potrebbe prendere in considerazione per lasciarlo partire, ma intanto il rapporto anche con una parte dello spogliatoio non è al massimo. Anche la collaborazione con Fedez non è piaciuta, qualcuno gli ha rinfacciato un comportamento da "divo", anche in campo. A riportarlo è Il Corriere della Sera.