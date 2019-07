Roma, Zaniolo vuole la Juventus: Tottenham più defilato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le parole in conferenza stampa di Gianluca Petrachi, ds della Roma, non sono piaciute a Nicolò Zaniolo che appare più vicino a lasciare la Capitale. Le opzioni sono due: cessione al Tottenham che offre 23 milioni di euro più Alderweireld, oppure passaggio alla Juventus con Higuain inserito nella trattativa. Come scrive Il Corriere dello Sport, il centrocampista preferirebbe nettamente la soluzione legata alla Vecchia Signora. Defilato, invece, l'interesse del Liverpool, che vuole aspettare un altro anno per capire il reale potenziale del giocatore. Lo riporta Vocegiallorossa.it.