Una delle priorità sulle quali Petrachi, nuovo ds della Roma, sta lavorando, è il centravanti che sostituirà Dzeko: secondo il Corriere dello Sport, Duvan Zapata è il nome giusto per far contento Gian Piero Gasperini, che rimane il principale candidato per la panchina giallorossa. All'Atalanta in cambio può finire Defrel, che rientrerà dal prestito alla Samp. E in ottica attacco, l'arrivo di Gasp potrebbe essere ulteriore motivo di rilancio per Diego Perotti, visto che i due hanno lavorato insieme a Genova e hanno un ottimo rapporto.