Roma, Zappacosta: "L'infortunio? Ero vicino al rientro. Ora sto lavorando a casa"

vedi letture

Il giocatore della Roma Davide Zappacosta ha parlato oggi nel corso di una diretta Instagram assieme all’attore Salvatore Esposito. È stata l’occasione per parlare anche del suo infortunio: “Ero appena arrivato a Roma e ho avuto questo infortunio che mi ha tenuto fuori per un bel po’. Stavo rientrando ma poi è scoppiato questo caos. Avevo ripreso la palla, scatti e stavo facendo tutto sul campo. Ero vicino al rientro. Ci è stato vietato di fare tutto perché il rischio è troppo alto. Io faccio il possibile a casa, mi sono allestito una piccola palestra sono per cercare di restare in forma. Ma la cosa principale adesso è la salute. Il prestito? Era annuale, ma c’era una sorta di clausola del Chelsea che diceva che qualora si fosse fatto male gravemente uno dei terzini sarei dovuto tornare. Cosa abbastanza improbabile, no?”, ha concluso.