Roma, Zappacosta: "Ottimo esame per noi. Abbiamo sempre avuto certezze"

vedi letture

Davide Zappacosta ha presentato la sfida tra Roma e Inter, in programma tra pochi minuti all'Olimpico, ai microfoni di Sky Sport: "Per noi è un ottimo esame, affrontiamo una delle squadre più attrezzate del campionato. Veniamo da un buon periodo, abbiamo preparato bene la partita, faremo il massimo per portare a casa il risultato. Le certezze ci sono sempre state, nel calcio si attraversano momenti negativi, ma bisogna restare sé stessi. Sicuramente in questo periodo, con questo modulo, ci stiamo esprimendo meglio".