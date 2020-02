vedi letture

Roma, Zappacosta può tornare dopo la sosta. In gioco c'è anche il riscatto dal Chelsea

Arrivano buone notizie in casa Roma da Davide Zappacosta. Il terzino, arrivato in prestito secco dal Chelsea, sta proseguendo la riabilitazione dopo la rottura del crociato rimediato all’inizio della stagione durante un allenamento a Trigoria. Gli accertamenti medici al ginocchio destro hanno dato esiti molto positivi e il ventisettenne di Sora - sottolinea il Corriere dello Sport - già nelle prossime settimane potrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo per poi rientrare in campo in una partita ufficiale dopo la sosta delle nazionali in programma il prossimo 29 marzo.

In gioco la prossima stagione - Zappacosta nei prossimi mesi proverà a ritrovare la migliore condizione per prendersi un posto sulla fascia destra e provare a convincere la Roma a puntare nuovamente su di lui anche la prossima stagione. In caso di segnali positivi da parte del terzino non sarebbe infatti da escludere la richiesta della Roma di un rinnovo del prestito di un altro anno.