Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul mercato della Roma. I giallorossi cercano un terzino destro e il nome caldo è quello di Davide Zappacosta: ieri il contatto con l'agente Alessandro Lucci , l'affare si può chiudere in prestito con diritto di riscatto dai Blues. In uscita potrebbe esserci, secondo il quotidiano sportivo torinese, Davide Santon: sul giocatore scuola Inter ci sarebbero Fiorentina e Parma.