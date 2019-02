Roma, zero acquisti e il solo Luca Pellegrini ceduto (in prestito)

© foto di Federico Gaetano

Poteva arrivare un difensore come Vida, oppure un centrocampista come Barrios. Invece Monchi, nell'ultimo giorni di mercato, ha dovuto fronteggiare una crisi senza precedenti dovuta al 7-1 subito al Franchi contro la Fiorentina. Sconfitta decisamente indigesta per tutto l'ambiente, soprattutto per Pallotta, già disgustato nei mesi scorsi dalla gestione di alcune gare decisive. Così zero acquisti in entrata, se vogliamo escludere Estrella Galeazzi, mentre in uscita solo Luca Pellegrini, mandato a farsi le ossa con un prestito al Cagliari. Bloccato Schick.

ACQUISTI: Estrella Galeazzi.

CESSIONI: Sadiq, Pellegrini.

Formazione (4-2-3-1)

Olsen; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi; Florenzi, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko.