Roma, Ziyech a un passo: affare da oltre 30 mln, pronto quinquennale

Hakim Ziyech verso la Serie A. E' il titolo di spalla sulla prima del De Telegraaf in edicola. L'Ajax starebbe per cedere il calciatore alla Roma, con il ds Monchi in pressing per il talento degli ajacidi. Pronto un contratto di cinque anni, l'agente avrebbe chiuso nelle scorse settimane a Trigoria. Affare da oltre 30 milioni di euro.