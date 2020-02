Roma, Zubiria: "Bello affrontare il mio Siviglia. Monchi? Non sarà una partita normale"

vedi letture

Manolo Zubiria, Global Sport Sport Officer della Roma presente al sorteggio di Nyon per gli ottavi di Europa League, ha parlato a Sky Sport in vista della doppia sfida contro il Siviglia di Monchi: "Oggi eravamo pronti ad affrontare chiunque, oramai ci sono solo squadre forti e le devi battere tutte per arrivare in fondo. Sarà bello affrontare il Siviglia, una squadra che ha fatto molto bene in questa competizione in passato. Monchi? Non sarà una partita normale, resta pur sempre Roma-Siviglia. Monchi è grande professionista, abbiamo grandi ricordi e sarà il benvenuto a Roma. Saremo pronti ad affrontare una bellissima squadra. Vincere l'EL per dare un senso alla stagione? Abbiamo due strade, abbiamo chance in campionato per arrivare in Champions e poi c'è l'EL che ci dà un'altra possibilità. Vogliamo andare fino in fondo e lo abbiamo detto fin dall'inizio. Se sentirò Monchi? Appena finisco lo saluterò... Roma e Siviglia squadre simili? Le nostre stagioni sono simili. Saranno due gare in cui vedremo un grande calcio, il chiudere in casa secondo me sarà un bel vantaggio. Pregi e difetti del Siviglia? Difficile dirlo ora, è una squadra che conosco da tutta la vita. Ho massimo rispetto per tutti, squadra, Monchi e tifosi. Posso solo dire cose positive anche alla luce di ciò che hanno fatto negli ultimi anni".