Romagate, Mensurati a Sportitalia: “De Rossi? Spero mi quereli”

Dopo l’inchiesta di Repubblica di oggi, che ha raccontato della faida interna alla Roma con protagonista il capitano uscente Daniele De Rossi, Sportitalia ha contattato una delle due firme dell’articolo, Marco Mensurati. Queste le sue dichiarazioni sull’argomento: “L'articolo si basa su documenti e testimonianze dirette. Per quanto riguarda la minaccia di querela di De Rossi aspetto serenamente la notifica della querela e vi invito tutti a quello che si preannuncia come il processo del secolo: nel senso che a quel punto avremo modo di esibire documenti che ovviamente abbiamo in tribunale e di chiamare i testimoni che non potranno mentire. Sarà molto divertente, aspetto con estrema serenità e tranquillità : temo che non arriverà sinceramente, però se dovesse accadere sarà piuttosto divertente”. Mensurati ha poi proseguito spostando l’attenzione su Pallotta: “Per quanto riguarda Pallotta che bolla le nostre parole come cazzate, è un problema di Pallotta che identifica le cose vere e le cose false sempre come cazzate. Viene da pensare che alla fine le cazzate sono le cose che dice Pallotta".