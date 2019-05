Romagnoli: "Ciao Milan, ci vediamo a luglio"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alessio Romagnoli si toglie dal mercato. O almeno lo fa con un post su Instagram che commenta l'epilogo dell'annata con Gennaro Gattuso "Rimane l'amaro in bocca per un finale che poteva essere diverso. Ogni stagione, ogni partita ti insegna qualcosa. Ripartiamo da questi 68 punti e da questo quinto posto per migliorarci il prossimo anno. Grazie a tutti i tifosi che quest'anno hanno riempito San Siro e si sono fatti sentire in massa in trasferta. Ora due partite in Nazionale per chiudere al meglio la stagione... ci vediamo a luglio AC Milan".