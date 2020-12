Romagnoli: "Giampaolo bravo, ma non funzionò. Pioli ci ha compattato. Kjaer è fortissimo"

200 partite con la maglia del Milan. Alessio Romagnoli, capitano rossonero, ha parlato di questo traguardo nel corso di una intervista rilasciata quest'oggi di 'Milan TV': "E le prossime 200 - ha detto - spero di farle in un lasso di tempo minore e con qualche gara europea in più", ha detto Romagnoli che prosegue. "Pioli ha preso il Milan in una situazione non facile. Giampaolo è un allenatore molto bravo ma non andò bene. Pioli ha compattato la squadra e il gruppo e ha portato idee che stanno funzionando".

Per la crescita di Romagnoli, fondamentale anche l'arrivo lo scorso gennaio di Kjaer: "Simon è fortissimo. E’ arrivato qui in punta di piedi e si è subito imposto. Ha dato tranquillità al reparto e a tutta la squadra. C’è grande sintonia e ci siamo subito trovati. E’ stato un acquisto più che azzeccato", ha dichiarato il difensore del Milan.